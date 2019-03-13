Bahçeli'den Mansur Yavaş'a: 'Adaylıktan çekiliyorum' demesi en ahlaki yol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ilgili, 'Kişinin, ‘Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP’nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum’ demesi en ahlaki yoldur' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Bana göre hem CHP’ye olan saygısından, hem Kılıçdaroğlu tarafından dayatılarak yapılmış olması dikkate alındığında o zaman kişinin, ‘Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP’nin temsilinde hem şahsıma, hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum’ demesi en ahlaki yoldur" diyen Bahçeli, "Ve soruşturmanın sonucu alınınca kadar bu kararı aldığını söyleyecek. Sonucu aldıktan, adaylıktan çekildikten sonra tekrar bunun aday olması vesaire gibi şart da yok. Yani büyükşehir belediye başkan adaylığını noktalaması gerekir. Hem kendisinin gelecekteki siyasetinin devamı açısından, hem CHP açısından hem de hukuki yönden soruşturmanın sonucu alınıncaya kadar böyle olmasında yarar var. Kendisinin seçimi kazanma şansının çok yüksek olduğu bir dönemde ‘kumpas kuruluyor’ gibi geçmişten bugüne kadar her boyutuyla tartışılan bir kavramı, kendi şahsında gündeme taşıması da doğru değil" ifadelerini kullandı.