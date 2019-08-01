Bahçeli’den kurultay öncesi İYİP'e MHP'yle birleşme çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olağanüstü kurultay öncesinde İYİP’lilere ortak karar alıp MHP’ye dönmeleri çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP’in 4. Olağanüstü Kurultayı öncesinde “fiziken orada, fikren aramızda bulunan” dediği İYİP’lilere MHP’ye dönüş çağrısı yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada “3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir” dedi.

'KURULTAYDA MHP İLE BİRLEŞME HAMLESİ'

Bahçeli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

“CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır. Bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen, makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür.

Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür.

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır.

Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır."