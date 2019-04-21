Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması: 1 Mayıs'a hazırlık mı yapılmaktadır

MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi hakkında 'Böyle bir olayın zemini hazırlanmış mıdır, 1 Mayıs olaylarına bugünden hazırlık mı yapılmaktadır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asker cenazesinde linç girişimine uğramasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Bahçeli, saldırıya ilişkin ilk değerlendirmesinde Kılıçdaroğlu'na gideceği yerler hakkında araştırma yapma tavsiyesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Ama bir bilgi olarak söylüyorum. Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır. Şimdi Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nde en son mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı 1260 oy almış, yüzde 73,30 oranında. CHP artı İP ittifakı 169 oy yüzde 9,83. Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var, bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçiğin cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz."

'O ADAMA YUMRUK ATTIRACAK NE YAPTIN'

Kılıçdaroğlu'na "senin o bölgede ne işin vardı" şeklinde seslenen Bahçeli, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu Akkuzulu da yaşayanlar kimdire bakarsan bunların çoğu sert adamlar. Akkuzulular inançları siyasi davranışlarıyla sert adamlar. Eğer bunlara ‘bu adam burada ne geziyor bunu sokmayın köye’ demişlerse, televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım."

'1 MAYIS OLAYLARINA HAZIRLIK YAPILMAKTADIR'

Linç girişiminin "zeminin hazırlandığı"nı belirten Bahçeli "Böyle bir olayın zemini hazırlanmış mıdır, 1 Mayıs olaylarına bugünden hazırlık mı yapılmaktadır" dedi.

Saldırının zamanlamasına değinen Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş hakkındaki ifadelerini hedef göstererek, "Böyle bir saldırının bugün tercih edilmesinin sebebi nedir. Kandile her gün bomba yağarken bu bölgeye girip PKK militanları saldırıyı nasıl yapıyor. Saldırının hemen arkasından olaylar beraberinde geliyor. Ama ondan önce de biraz evvel gösterdiğimiz gibi ‘Demirtaş’ın çizgisini beğeniyorum’ diyor. Bu cümle dahi mazbatanın iptalini gerektiren bir ifadedir" şeklinde konuştu.

SALDIRI ÖNCESİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Devlet Bahçeli bugün sabah yaptığı bir açıklamada "CHP'yi destekleyen PKK'lılar 4 askerimizi şehit etmedi mi? 31 Mart'ta PKK, CHP lehine çalışmadı mı?" ifadelerini kullanmıştı.