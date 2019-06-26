Bahçeli'den 'ittifak' yorumu: İnşallah haklı çıkmam ama...

31 Mart seçimleri öncesinde üç büyükşehrin kaybedilmesi durumunda 'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tartışmaya açılacağına' yönelik açıklamalarını hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İnşallah haklı çıkmam ama bu tartışmaları ortaya atmak için özel bir gayret içerisindeler' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı’nı toplayarak İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, seçimin ardından Cumhur İttifakı’nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceğini öne sürerek, kurmaylarını bu konuda dikkatli davranmaları için uyardı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 31 Mart seçimleri öncesinde üç büyükşehrin kaybedilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tartışmaya açılacağına yönelik açıklamalarını hatırlatan Bahçeli ''İnşallah haklı çıkmam ama bu tartışmaları ortaya atmak için özel bir gayret içerisindeler'' dedi.