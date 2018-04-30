Bahçeli'den inciler: Farkında mısınız, ne çok kutuplaştık?

MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter'da açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli Twitter'daki açıklamasında "Cumhur İttifakı"nı övdü. Bahçeli'nin sözleri şu şekilde:

"İnsanlık var olduğu andan itibaren muhatap kaldığı maddi ve manevi sorunlardan kurtuluşun yollarını aramış, bulduğu zaman yükselmiş, mahrum kaldığında da dağılmanın, yıkımın, yozlaşmanın pençesine düşmüştür.

Boşuna dememişti Yusuf Has Hacib: “Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşıran var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor.”

Aklı başında, vicdan ve insaf sahibi her insanın talebi aslında benzerdir: Huzur aranır, sükûnet istenir, saadet beklenir, refah ümit edilir. Bunlar her insanın hakkıdır. Bu değerler insanın insanca yaşaması için yeterli değilse de, gerekli ihtiyaçlar arasındadır.

Farkında mısınız, ne çok kutuplaştık? Nasıl da birbirimize çatık kaşlarla bakar olduk? Yüzler gergin, sesler boğuk, eller soğuk, gönüller donuk! Diyor ya Yusuf Has Hacib: “Yaşam zorlaştı, endişe çoğaldı; hırs ve tamah arttı, sevinç azaldı.” Tam da böyle değil mi?

Kalpten geçen dilden akarmış. Eğer bu akan güzellikle, doğrulukla, helalle, temizlikle bezenmiş ise mesele yoktur, marifet ve mehabetin aşısı tutmuş demektir. Yok akıntıda kir, pas, nifak, kötülük varsa melanet ve zillet adresini bulmuş haldedir.

Kalpten geçen dilden akarmış. Eğer bu akan güzellikle, doğrulukla, helalle, temizlikle bezenmiş ise mesele yoktur, marifet ve mehabetin aşısı tutmuş demektir. Yok akıntıda kir, pas, nifak, kötülük varsa melanet ve zillet adresini bulmuş haldedir.

Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden,hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır.Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir.Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir.

Ağızları bozuk,anıları bulanık,adları bulaşık,ahlakları bozgun olanların,suretleri ne olursa olsun,siretlerini gizleme ihtimali yoktur.Satır satır büyüyen,sadır sadır devleşen samimiyet,milliyet,muhabbet,hürmet ve mensubiyet onuru her engeli yıkacak, her operasyonu alt edecektir.

Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı’dır.

Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum."