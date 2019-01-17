Bahçeli’den ilginç 'güvenli bölge' açıklaması: Üzeri bir kalemde çizilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de güvenli bölge tartışmalarına ilişkin, 'ABD’nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de güvenli bölge tartışmalarına ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

"Güvenli bölgede terörle mücadele tavizsiz sürecekse diyecek bir şey yoktur. Stratejiyi biz kurmuşsak şartları biz belirlemişsek mesele yoktur" diyen Bahçeli, AKP'ye uyarıda bulunarak, "Ancak ABD’nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir. Güvenli bölge tanımıyla kastedilmek istenen nedir? Rusya bu işin neresinde? ABD’nin güvenli bölgedeki payı ne olacaktır? Kuralı koyan caydırıcılığını gösteren siyaset ve diplomasiden bir adım bizsek hiçbir kaygıya mahal olmayacaktır. Haklı davamızdan beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeli, geri adım atmamalıyız" ifadelerini kullandı.