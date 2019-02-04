Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya: Güle güle bize mi gülüyor?

MHP'nin Tunç Soyer eleştirilerine güldüğünü söyleyen İlber Ortaylı'ya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, 'Gülmesi iyi bir şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi. Fakat Ortaylı güle güle bize mi gülmüş? Başka gülecek bir şey bulamamış mı?' açıklaması geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hilmi Yavuz ile İlber Ortaylı’nın Tunç Soyer'le ilgili sözlerine ve Ortalı'nın "MHP'lilere gülüyorum" açıklamasına yanıt verdi.

"Akıllarınca Tunç Soyer’i aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer’i temize çıkarmaya kalkıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül’ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim, milli mücadele muhalifi bir şahsiyet" diyen Bahçeli, "Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana göre merhum İnönü’nün bu tasarruf ve tutumu hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal’in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey. Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çeker" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı’nin "MHP’lilere gülüyorum" sözlerine ilişkin de konuşan Bahçeli, "Beni daha düşündüren İlber Ortaylı’nın Tunç Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı ’MHP’lilere gülüyorum’ demesi. ’MHP’liler takımına tam gülünür’ diyor. Bir defa biz bir takım değiliz, muazzam bir davayız. Asıl anakronik tuzağa düşen Ortaylı’nın bizatihi kendisidir. Gülmesi iyi bir şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi. Fakat Ortaylı güle güle bize mi gülmüş? Başka gülecek bir şey bulamamış mı? O kadar mizah dergisi var, o kadar komedi dizisi var, gülecekse bunlara gülsün, hem kahkahalarla hem de saatlerce" diye konuştu.