Bahçeli'den 'Gülen' açıklaması: Kafasına çuval geçirip alınırsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Fethullah Gülen'e ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Eğer Pensilvanya’dan hain papaz bir gece yarısı yiğit bir Türk evladı tarafından kafasına çuval geçirilip alınırsa, sonra da okyanustan ya uçarak ya da gemiyle geçirilip Türk adaletinin önüne çıkarılırsa, işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir bir düşecektir” diyen Bahçeli, "15 Temmuz 2016'da bir felakete maruz kaldık. Proje olduğu devletin hafızasına kaydedilmiş bir terör örgütü milletin silahını millete çevirdi. 31 Mart 1909'dan 15 Temmuz 2018'e gelen süreçte diyebilirim ki bir arpa boyu yol alabilmiş değiliz. Şimdi önümüzdeki yıllarda devletin içine sızmış dar bir kadronun, grubun, projelendirilmiş örgütlerin devletten ele geçirdiği imkanlarla millete savaş açamayacağının, ölüm saçmayacağının garantisi var mıdır? 16 Temmuz sabaha karşı püskürtülen FETÖ'nün iltisaklı olduğu asker, bürokrat, polis, esnaf, sivilin yakalanması durumu kurtarmaya yetecek midir? Gelecek on yıllarda FETÖ değil de farklı bir örgüt peydahlanırsa ve bu sefer proje sahipleri tarafından iyi hazırlanıp torunlarımızın üzerine gönderilirse yattığımız yerde nasıl uyuyacağız? Hem tarihe hem talihe hem de geleceğe karşı sorumlu değil miyiz?" ifadelerini kullandı.