Bahçeli'den 'Gül' açıklaması: Keşke kardeşlik kelimesini ağzına alsaydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasıyla ilgili, 'Keşke kardeşlik kelimesini ağzına alsaydı' yorumunda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül'ün "Aday değilim" açıklamasına değinen Bahçeli, "Kardeşlik hukuku yerine getirildi mi" sorusunu "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi. Keşke açıklamasını kardeşlik sözlerini ağzına alarak yapsaydı. O zaman daha anlamlı olurdu. Ama o anlama gelen cümleleri var" ifadelerini kullandı.

İyi Parti'ye geçen 15 vekilin CHP'ye geri döneceğine ilişkin açıklamaları da değerlendiren Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesi gerekir. Abidik gubudik işlerden vazgeçmek lazım" dedi.