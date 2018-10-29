Bahçeli'den Gökçek açıklaması: Aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin 'Melih Bey değerli bir şahsiyettir, onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP'ye şeref kazandırır' dedi. Gökçek'ten yanıt gecikmedi: 'Sayın Bahçeli beni onore etti.'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" şeklinde yanıt verdi.

Bahçeli, "İstanbul'da adayınız kim olacak" sorusuna da "Bir sürprizimiz olabilir" diye konuştu.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ile temasınız oldu mu" sorusuna, "Bunların cevabını İsmail Küçükkaya veriyor sabah sabah. Bir ona sorarsanız" diye cevap verdi.

'HAVALİMANI AÇILIŞINI TELEVİZYONLARDAN İZLEYECEĞİZ'

İstanbul'da Yeni Havalimanı'nın açılmasını değerlendiren Bahçeli, "Millete büyük bir hizmet olmuştur. Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değinen Bahçeli, "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynı yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacağı Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiştir. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

İSTANBUL ADAYI

"İstanbul'da adayınız kim olacak" sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Her ilde kendi adaylarımız gireceğiz. İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Sürprizi söylersem anlamı kalmaz. İleri ki günleri beklemek lazım" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI

Doğu illerindeki seçim stratejisi sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Bu konudaki düşüncelerimiz ilgi görmemiştir. Cumhur İttifakı devam ediyor. Yerel ittifakta yokuz diyoruz" dedi.

GÖKÇEK: SÖZLERİYLE BENİ ONORE ETTİ

Gökçek'ten de Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Gökçek, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni onore etmiştir, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.