Bahçeli'den 'Gezi' çıkışı: Neresi kaygı vericidir?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Gene Başkanı Bahçeli ABD tarafından yapılan açıklamaya yanıt olarak, 'Gezi'nin aktör ve finansörleri olduğu iddia edilen kişilerle hukuk dairesinde mücadelenin neresi keyfi, neresi kaygı vericidir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Anadolu Kültür'e yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerle ilgili ABD tarafından yapılan açıklamaya yanıt olarak, "Gezi'nin aktör ve finansörleri olduğu iddia edilen kişilerle hukuk dairesinde mücadelenin neresi keyfi, neresi kaygı vericidir? " ifadelerinde bulundu.

Bahçeli Türkiye'nin NATO üyeliğinden hep zarara uğradığını da söyleyerek "Türk milleti kendi güvenliğini kendi gücüyle sağlayacak kabiliyete sahiptir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın karşı çıktığı Avrupa Ordusu konusunun 58 yıllık arayışın ardından yeniden ortaya çıktığını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Avrupa Ordu kurulursa bir cepheleşme ortaya çıkacaktır. Burada Türkiye'nin alacağı tavır ve pozisyon bizim için önemlidir" dedi. "Kiminle müttefiksek beka meselesinde karşı karşıyayız. Kiminle NATO şemsiyesi altında birlikteysek teröristlere destek veriyorlar" diyen Bahçeli, "Türkiye NATO üyeliğinden sürekli zarar görmüştür" sözlerini sarf etti.

Öte yandan Ortadoğu'ya gayri resmi şekilde silah satışının korkutucu seviyeye ulaştığını ifade eden Bahçeli, "Ortadoğu'nun omurgası çökmüştür" dedi. "Teröristlere TIR'lar dolusu silah gönderenleri nereye koyacağız?" diye soran Bahçeli, 2013 ile 2017 yılı arasındaki silah satışlarının yüzde 20 arttığı bilgisini paylaştı. Bahçeli, "Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır" ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetine de değinen Bahçeli, "Uluslararası bir meseleye dönmüştür. Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, pandoranın kutusunu açmıştır" diye konuştu. Kaşıkçı cinayetinin siyasileştirilmesinin İslam coğrafyasını bölebileceğini söyleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'a tepki gösteren Bahçeli, "Bu bakan bana göre halt etmiştir" sözlerini sarf etti.

Bahçeli, bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmasına ilikşin olarak da konuştu. "Gezi ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerle hukuk önünde hesaplaşmanın neresinde sorun vardır?" diye soran Bahçeli, "İçişlerimize karışmayı ilk iş ve meslek edinmiştir" diyerek ABD'nin bu gözaltılarla ilgili açıklama yapmasına tepki gösterdi.