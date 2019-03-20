Bahçeli'den EYT açıklaması: Mümkün değil

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) yurttaşlar geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da büyük bir miting düzenlerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Şu an için bunun çıkması mümkün değil' açıklaması geldi.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yasal düzenleme talebine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

"Şu an için bunun çıkması mümkün değil" diyen ve seçimleri işaret eden Bahçeli, "Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir" ifadelerini kullandı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenleme talebini "bütçeye yük" olarak tanımlamıştı.