Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantıda erken seçim olmayacağını, partinin hazırlıklarını buna göre yapması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine erken seçim olmayacağını ve hazırlıkların buna göre yapılmasını söyledi.

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen erken seçim iddialarını, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP kanadı üst perdeden yalanlıyor.

MHP’nin erken seçim istemediğini ancak AKP tarafından ikna edilmeye çalışıldığı kulislere yansımıştı. Erdoğan da AKP’nin MYK toplantısında erken seçim iddialarını bizzat gündeme getirip “Kesinlikle öyle bir şey yok” diyerek yalanlamıştı. Erken seçim iddialarının ekonomiyi kötü yönde etkilediğini savunan Erdoğan’ın, bu söylentilerin ‘son bulması’ gerektiğini ifade ettiği öğrenilmişti.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre Bahçeli, önceki akşam başkanlık divanı üyeleriyle yemekli toplantı gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, partisine “Sıkıntılı günler geride kaldı” mesajı verdi.

Erken seçimin olmayacağını ve hazırlıkların buna göre yapılmasını isteyen Bahçeli, “2019’da önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimidir. Üç ay arayla gerçekleştirilecek bu seçimlere çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor. Partimiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduk, şimdi sıra seçimlerdi. Göstereceğimiz gayretle bu seçimleri de kazanacağız. Bu üç seçime odaklanın” dedi.

MHP lideri, ilk olarak yerel seçimlere girecek adayların belirlenmesini isterken, bir yıldan az bir süre kaldığını, çalışmaların hızla sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.