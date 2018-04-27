Bahçeli'den 'Erdoğan'ın yardımcılığı' açıklaması: Söylediğimizi yalamış oluruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrasında cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, 'Böyle bir niyette olursak söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz' yanıtı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrasında cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, “Böyle bir niyette olursak söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Böyle bir arzumuz, pazarlığımız, niyetimiz yok. Biz parti olarak yolumuza devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Bahçeli, İyi Parti'ye geçebilecek 5 vekil daha olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "İsim olarak bir şey söyleyemeyiz. Ama milletvekilliği listeleri açıkladığım zaman olmayanları görürseniz onlardır" dedi.

Bahçeli, Gül-Davutoğlu görüşmesine ilişkin ise, "Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum’ demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki Ahmet Davutoğlu Bey ile Sayın Abdullah Gül arasındaki görüşmelerde, “Biz cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı' konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Ahmet Davutoğlu sonucu bağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

GÜL'ÜN CEVAP VERMESİ LAZIM

Bu sonuca Abdullah Gül beyin bir cevap vermesi lazım. ‘Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu’nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur’ demeleri lazım. Şu ana kadar demediklerine göre tek yanlı bir görüşme olarak kalmıştır. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş Gül’e de böyle bir gerçeği görmesi için davet çıkarmıştır. Sayın Gül görecek mi görmeyecek mi, onu bilemiyoruz artık.

(Gül’ün adaylık ısrarı) Çok yanlış bir tutum. AKP’nin 5 kurucusundan biridir. ‘Kardeşim Abdullah Gül’ ifadesiyle taktimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır, sevgi vardır, saygı vardır, sadakat vardır. Bunu dikkate almak lazım. Recep Tayyip Erdoğan beyin Cumhurbaşkanı hükümet sistemine yönelik bir sürecin içerisinde olduğu sırada, sizin isminizi dolandırıp, kendinizi göstermeyen bir yaklaşımdan vazgeçmeniz gerekir. Ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gidip, ‘Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin. Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum’ demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur. İsmini fazla dolandırmamasında, kendisini istismara yönelik kişilerle olan temaslarını mesafeli bırakmasında yarar vardır. Aday olacağına ihtimal vermiyorum, yanlış olur. Ama ille de aday olmayı düşünüyorum diyorsa Allah yolunu açık etsin. ‘CHP adayımız olabilir mi’, ‘SP’den olabilir mi?’, konuşmalarının olduğu yerde bir isim konuşuluyor o isim sessiz kalıyor, hiçbir yerde görünmüyorsa, her zaman yaptığı geleneksel Cuma namazından sonraki sohbetini yapamayacak bir durumda kalmışsa ne yapacaksınız? İstismar edildiğinizi fark edeceksiniz.

Bir projeyi oluşturmaya çalışanlar önemli aktörler ise bunların çabası olabilir. İkinci olarak nefsi kontrol altına alamazsanız her şeyi yapabilirsiniz.