Bahçeli'den 'Diyanet' açıklaması: Fesli meczup provokatör...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım'dan hemen önce Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 10 Kasım'dan hemen önce Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a sert tepki gösterdi.

"Bazı ayrımlar toplum üzerinden kışkırtılıyor. Atatürk de bizimdir, cami de bizim, cemevi de bizimdir. Atatürk üzerinden Cumhuriyetle hesaplaşılmaktadır. Türkçe ezan tartışmasıyla maneviyatımız örselenmektedir. Diyanet İşleri Başkanı 9 Kasım'da cübbesini giyip Atatürk'e hakaret eden fesli Türk düşmanını ziyarete gitti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Bu gerçek değişmeyecek" diyen Bahçeli, "Fesli meczup provokatörü ziyaret için bula bula o günü mü buldun?" diye sordu.

Bahçeli, Erdoğan'ın Fransa'da katıldığı törene de tepki göstererek, "1. Dünya Savaşı'nın bitmesinin nesini kutlayacağız? Merkel ve diğerleri ne anlatıyor? Bu sömürgeciler hangi insanlıktan, hangi huzurdan bahsediyorlar? 1. Dünya Savaşı hala devam etmektedir. Türkiye'yi siyasi oyun oynamakla itham eden Fransız sömürgeciler bize hangi demokrasiden bahsediyor?" ifadelerini kullandı.