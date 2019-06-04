Bahçeli'den Davutoğlu'na 'yeni parti' yanıtı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili konuşarak, '103 tane parti var, '104.'sü de ben olayım' diyorsa yolu açık olsun' dedi.

Bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK kararını ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

YSK kararı için "Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar. Soruşturmaya muhatap olunan insanların, hukuki yönden haklı veya haksız oldukları ortaya çıkmadan seçime dahil edilmesi tartışmayı tüketmez" dedi.

Bahçeli açıklamasında, "Şimdi 19 gün bu tartışacağız, tadı tuzu kalmayacak. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler asıl görevli millettir" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI

Davutoğlu'nun "Ya yeni bir hal, ya izmihlal" diyerek, yeni bir partinin işaretini vermesini de değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Siyasi hayat devam etmektedir, oturmuş, kabul görmüş partiler demokrasinin akan nehirleridir. Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun."