Bahçeli'den 'cumhur ittifakı' açıklaması: Karşılıklı jestler olabilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Görüşmeler olumlu ve verimli, Cumhur İttifakı iyi gidiyor. Cumhur İttifakı karşılıklı saygı içerisinde ilerliyor, karşılıklı jestler olabilir" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Ergenekon davasına ilişkin olarak, "Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. İddianameler mahkemede görüşülecektir, bu iddianame çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza söz konusu olmuştur" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'IN GÖRÜŞME ARZUSU OLURSA BİZ HER ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ'

AKP ile yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli ilerlediğine değinen Bahçeli, "Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı içinde jestler olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme arzusu olursa biz her zaman görüşürüz. MHP ile AKP görüşmeleri devam ediyor. Uzlaştıkları alanlar oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönüşünde ona arz edecektir. Sonra karşılık değerlendirme ihtiyacı olursa gereği yapılır. Şu ana kadar gelişmeler olumludur. Cumhur İttifakı iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'CHP, SAADET PARTİSİ VE İYİ PARTİ'NİN ZİLLET İTTİFAKINI KOALİSYONA DÖNÜŞTÜRMELERİ EN TABİİ HAKKIDIR'

Bahçeli, CHP'nin İyi Parti ve Saadet Partisi ile yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine de "Zillet ittifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır" dedi.