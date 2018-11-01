Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir' dedi.

Yerel seçimlerde AKP ile ittifak görüşmelerini karşılıklı sert açıklamaların ardından sonlandıran MHP'den "Cumhur İttifakı"na ilişkin yeni bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir" derken, "Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir" ifadelerini kullandı.