Bahçeli'den CHP'ye: Seçime katılmasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'yi hedef alarak, 'CHP'liler Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyormuş. İddialarındaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerine ilişkin partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP'yi hedef alan Bahçeli, "Manavdan aldığımız karpuzlar kabak çıktı. Gördüğünüz hayaller kabus olarak size döndü. Hala ıslah olmadınız, hala terbiye bulamadınız. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilir. Yalnızca milletten talimat alır. Hileli parayla yazı-tura atmayı bırakın. CHP'yi kim yönetiyor? Bunu söyleyin, bunu itiraf edin. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Tuzağa düşmüşler, acıyanları yok. Tezgaha gelmişler ağlayanları yok" dedi.

"MHP çatışma için değil kardeşlik için vardır. Ancak illi varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya hazırdır. Herkes ayağını denk almalı, herkes kendine gelmelidir. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu aziz millet çaresiz değildir. Ülkemiz tarihi bir dönemeçte, kritik bir devirdedir" diyen Bahçeli, "CHP'liler Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyormuş. İddialarındaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın. Sandıktan umutlarını kesmişler, millete sırtlarını dönmüşler. Zillet ittifakı 31 Mart 2019'da duvara toslayacaktır" ifadelerini kullandı.