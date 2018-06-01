Bahçeli'den bir af açıklaması daha

MHP lideri Bahçeli 'Temennim odur ki Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar adım atarsa af çıkmasında yarar var' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde, cezaevinde yakınları bulunanlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Bahçeli "Temennim odur ki Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa af çıkmasında yarar var. O bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Bahçeli şunları kaydetti:

"Kader mahkumları olarak nitelendirdiğimiz kardeşlerimizin yakınlarını MHP'yi ziyaretinden çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan bir mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir.

Cezaevi şartları bu kadar kalabalık bir mahkumu taşıyabilecek durumda da değildir. O sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Hepinizin bildiği gibi 3 evreli bir rejim sistem değişikliği söz konusu.

Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız, şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de köklü ve önemli değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak, kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak ve nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis'te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa af çıkmasında yarar var.

O bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda aflar çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümet sisteminin oluştuğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin, sonu da hayırlı olsun inşallah."

