Bahçeli'den Binali Yıldırım açıklaması

MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yerel seçimlerde İstanbul adayı olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayı olması beklenen Binali Yıldırım'la ilgili "istifa etmesine gerek yok, başımızın üstünde yeri var" dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ın yerel seçimlerde adaylığıyla ilgili olarak "Aday belirleme anlayışına egemen olan parti AK Parti'dir. Göstereceği aday kabul edilir. Binali Bey önemli bir isimdir. Binali Bey aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" diye konuştu.

Yıldırım'ın aday olması için TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmalara da değinen Bahçeli, "Binali Bey'i aday olması istifa etmesi gerekir mi, gerekmez mi böyle bir tartışmaya sokmamak gerekir. Seçildiği gün Meclis Başkanlığı'ndan ayrılmış olur" ifadelerini kullandı.