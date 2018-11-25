Bahçeli'den 'başkanlık sistemi' açıklaması: Muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemi için 'Sistemin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki kampında konuştu.

"Bu topraktan Türklüğün izini silmeye kimsenin gücü yetmez" diyen Bahçeli, "Ne aldandık ne aldattık" diye konuştu.

'HER FEDAKARLIĞI YAPARIZ'

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılında lider ülke Türkiye'ye ulaşacağız. Gayemiz süper güç Türkiye'ye varmaktır.

MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir. Sistemin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız."

DEMİRTAŞ HAKKINDAKİ KARAR

"Önce ülkem dedik, önce millet dedik, Türküz dedik, Türkçüyüz dedik, turanın ülküsüyle beslendik. Kozmopolit azgınlara, komünist akınlara direne direne, şeytanları taşlaya taşlaya bugünlere geldik.

Terörizmle sineceğimiz, terör saldırılarıyla susacağımızı zannettiler. Ekonomik tetikçileri kışkırttılar. FETÖ iblisini üzerimize saldılar. İşgali denediler, istilayı özendirdiler. Ancak ihmal ettikleri, görmezden geldikleri milli cesaretin karşısında her seferinde rezil rüsvaya döndüler.

PKK'lı Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyenlere zillet ittifakından başkası değildir. Türkiye'yi yabancılara ihbar eden zihniyet bunlardır. "