Bahçeli'den Aydın Doğan'a: Türkmen ağası...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Doğan Medya'nın satışı sonrası Aydın Doğan'ı aradı. Bahçeli, Doğan’a, “Siz Türk medyasının Türkmen Ağasısınız” dedi.

Doğan Medya'nın satışı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın Doğan'ı aradı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ikili telefonda helalleşirken, Doğan, Bahçeli’ye “Yayınlarda bilmeden, istemeden size haksızlık yaptığımız belki olmuştur. Hakkınızı helal edin” dedi.

Bahçeli ise Aydın Doğan’a, “Siz Türk medyasının Türkmen Ağasısınız” dedi. Aydın Doğan, Bahçeli’nin bu benzetmesine teşekkür etti ve “Bu sıfat çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. İzninizle bundan sonra Türkmen Ağası sıfatını kullanacağım” dedi.