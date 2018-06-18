Bahçeli'den 'AKP bize mecbur kalacak' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisine 'MHP, uzaktan izlemeyecek, tribünden bakmayacak' mesajı verdiği öğrenildi. Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın başkanlığı hem de Meclis çoğunluğu için kendilerinin kritik önemde olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün İstanbul’da gerçekleştirilen partilileriyle bayramlaşmasında seçmene, özellikle de MHP tabanına, “MHP, uzaktan izlemeyecek, tribünden bakmayacak” dedi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bahçeli'nin seçimlere bir hafta kala neden bu yönde bir çıkış yaptığı da kulislerde tartışılmaya başlandı. Bahçeli’nin bu mesajının ardında "AK Parti’nin Meclis’te MHP’ye mecbur olacağının" yattığı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanlığı yolunu açacak oyların Cumhur İttifakı’nın, AKP ve MHP’nin oy toplamının olacağına işaret edilirken, aynı durumun yeni hükümet sisteminde Meclis’te de oluşacağı belirtiliyor.

MHP’ye göre, salt AKP’nin Meclis’te çoğunluk yakalaması yeni dönemde Meclis’te çıkarılacak yasalar için yeterli olamayabilir. Bu nedenle AKP’nin MHP ile olan ittifakının, Bahçeli’nin daha önce vurguladığı gibi “2023’e dek sürmesi gerektiği, MHP’nin de 2023’e dek iktidara destek vereceğinin” altı çiziliyor.