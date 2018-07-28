Bahçeli'den ABD'ye takas önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile rahip Brunson konusunda yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli Fethullah Gülen ile Rahip Andrew Brunson'ın takas edilmesini önerdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ABD'nin Soğuk Savaş döneminden "suçluların değiş-tokuşu"na alışık olduğunu belirterek Rahip Brunson ile Fethullah Gülen'in takas edilmesini önerdi. Bahçeli "Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprü başında suçluların takası sağlanabilecektir" dedi.

Devlet Bahçeli, Twitter mesajında şunları kaydetti:

'BU, STRATEJİK ORTAKLIĞA GÖLGE DÜŞÜRMEKTİR'

"On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir.

Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?"

'ABD PAPAZIN PEŞİNE DÜŞECEĞİNE FETÖCÜLERİN İADESİNİ DÜŞÜNMELİ'

"Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir.

Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir."

'TAKAS İHTİMALİ DOĞACAKTIR'

"Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprü başında suçluların takası sağlanabilecektir."