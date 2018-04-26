Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin 'Abdulah Gül ikazlara uymalı' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin, "Maşallah Cumhur İttifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" dedi.

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.