Bahçeli'den 15 il başkanına İstanbul talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 il başkanıyla bir araya gelerek seçime kadar İstanbul'da çalışma yapma talimatı verdi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini yenileme kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarına başlayarak ilk aşamada 15 il başkanını topladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin’in il başkanlarıyla bir araya gelen Bahçeli, il başkanlarına İstanbul çalışması yapma talimatı verdi.

Bahçeli, “YSK seçimleri yenileme kararı alırsa, mitili İstanbul’a atacağımı söylemiştim. Siz de şimdi yatağınızı, yorganınızı alın, İstanbul’da çalışmalara başlayın. Gerekirse uyku nöbeti tutun”dedi.