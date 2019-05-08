Bahçeli: YSK milletimizin yüreğine su serpmiştir

Bahçeli, partisinin grup toplantısında 'YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Bahçeli, "6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ya bir olup zalimlerin oyunlarını bozacağız ya da bozguna uğrayacağız. Günlük siyasi kavgaları bir tarafa bırakmak lazım.
- Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık, mesajları yorumladık. 31 Mart'ın kazananı Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkar ve ihlali mümkün değildir. Cumhur İttifakı 31 Mart'tan güçlenerek çıkmıştır.
- YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK'nın kararına saygı duyuyoruz, herkesten aynı tavrı bekliyoruz.
- YSK halkın hukukun tercümanı olmuştur. İstanbul seçimleri üzerine yapılan tartışmalara son verilmiştir. YSK’nın kararına saygı duyuyor herkesten aynı şeyi bekliyoruz. YSK’nın verdiği kararın darbe olduğunu söylemek, hukuk cinayeti işlediler gibi ithamlarda bulunmak kirli bir ağızdır, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır.
- Sevsinler senin kapağını, çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesi asarsın artık. Sana kapak çoktan oldu da, ya duymadın ya duyurmadılar. (Kılıçdaroğlu 'Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bundan sonra 16 milyon İstanbullunun adayıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun' demişti.)
- Yargıya 'çete' diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsen namerdim diyorum.''