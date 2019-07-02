Bahçeli: Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yönetim sistemleri ayet hükümleri değildir. Asıl önemli husus yönetim hususunda değişim taleplerinin ne olduğu ile ilgilidir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli konuşmasında, "Yönetim sistemleri ayet hükümleri değildir. Asıl önemli husus yönetim hususunda değişim taleplerinin ne olduğu ile ilgilidir" dedi.

Konuşmadan satır başları şöyle:

'YÖNETİM SİSTEMİ AYET DEĞİLDİR'

Yönetim sistemleri ayet hükümleri değildir. Asıl önemli husus yönetim hususunda değişim taleplerinin ne olduğu ile ilgilidir. Kefili milli irade olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi keyfi olarak kurulmadı. Günü kurtarma hesapları ile kurulmadı. Türkiye aradığı parlak yönetim sistemi sonunda bulmuştur. Değişen rejim değildir aksini iddia eden mühafık, iyi niyetten yoksun bozgunculardır.

Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50+1’e çıkması uzlaşmayı sağlamıştır, Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini bulmuştur. Değişen rejim değildir. Aksine iddia edenler müptezeldir, mühafık, iyi niyetten yoksun bozgunculardır.

Bize göre Türkiye’nin yönetim sisteminden kaynaklanan zafiyetleri son bulmuştur. Sistem tartışması açmanın ülkeye yararı yoktur.

Koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün, yetki mücadeleleri yeniden mi alevlensin; Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Kılıçdaroğlu aklı varsa kendisine saklasın. Bekayı bilmeyen CHP Genel Başkanının tarafsızlık çağrısı tükenmişlik sendromudur. CHP önce suyu bulandırmaktadır. CHP’den hiçbir halt olmayacaktır.

Ne yapsalar boş ve nafiledir. Türkiye’nin geleceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

Tarafımız bellidir o da Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi için atılacak samimi adımların sonuna kadar arkasındayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için mücadele etmek gerekiyorsa biz hazırız. İnandığımızı söyler sonunda ölüm olsa da geri dönmeyiz.

ABDULLAH GÜL'E: ÜLKEMİZİN BAŞIANA NE ÇORAPLAR ÖRGÜĞÜNÜ HERKES BİLİYOR

Birden bire yüksek sesle konuşmaya kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır. Bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde olması gariptir. Ya yeni bir hal ya da izmihlal davranışı yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle manidardır. Yıllarca susma orucu tutmuş bu kişinin yıllarca ülkemizin başına ne çoraplar ördüğünü herkes biliyordur. Açıklamaları talihsizliktir trajikomiktir."

"Bir insanda vefanın olması için önce yürek ve vicdan olmalıdır. Yeni parti kurmak isteyenler buyursunlar kursunlar. Ne de olsa siyaset mezarlığına yeni bir parti girmesi önemli olmayacaktır."

FEHMİ KORU'NUN SERBEST GEZMESİ ADALET ADINA HANDİKAPTIR

Karanlık ağız, hâlâ konuşması ve serbestçe gezmesi adalet adına handikaptır

"FETÖ ile iktisadı aleni olan bir gazetecinin partimiz hakkındaki spekülasyonlara devam etmesi gözümüzden kaçmamıştır. İktidar üzerindeki etkisinin de dönüştürücü olduğunu iddia etmiştir. Küçük ortağın bu yeni sistemden büyük olarak yararlandığını söylemiştir. Bu karanlık bir ağızdır. Pensilvanya elçisinin MHP’ye husumet beslemesi normaldir. Normal olmayan hâlâ konuşması ve serbestçe gezmesidir. Zamanında FETÖ’den kârlı çıkan, biti de epey kanlanan şahsın sonuçlarına şu ana kadar katlanmaması olması adalet adına büyük handikaptır. Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya’da olanlarla yolumuz bitişmez."

ERKEN SEÇİM YOKTUR

"Erken seçim yoktur, seçim sayfası 2023'e kadar kapanmıştır."

TRUMP GÖRÜŞMESİ: TEMKİNİ ELDEN BIRAKMAMALI

"Temkini elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır. Bu ülkenin verdiği sözleri çok çabuk unuttuğu bilinen bir gerçektir."