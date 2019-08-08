Bahçeli Yeniden Asya açılımını değerlendirdi: Kalıcı yanıt doğuya ve batıya tutunmak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından duyurulan 'Yeniden Asya' açılımını değerlendirdi. Bahçeli, "Yeniden Asya açılımını önemsemekle birlikte doğuya ve batıya tutunmak, kalıcı cevap olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir basın toplantısı düzenledi.

EKSEN SİYASETİNE DÜMEN KIRMAK...

Yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hedef alınmasının "asıl hesap" olduğunu ve bunun "beka düzeyinde" görülmesi gerektiğini iddia eden Bahçeli, "Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir." diye konuştu.

'PEK ÇOK ÜLKE KRİZLE MEŞGULDÜR'

"Dünya üzerinde pek çok ülke çalkantılı ve krizle meşguldür. Yüce dinimiz hem içten hem de dıştan saldırı altındadır" diyen Bahçeli, ülkenin önünün iç ve dış blokajlarla kesilmekte olduğu görüşünü savundu.

'ASİL HEDEF TÜRKİYE'

"Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında, özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu görülecektir" diyen Bahçeli, "Müslümanların oluk oluk kanı dökülmekte, Müslüman Müslüman'a düşman edilmektedir" sözlerini sarfetti ve bu çerçevede asıl hedefin Türkiye olduğunu öne sürdü, bunun "beka düzeyinde önemli ve öncelikli" olduğunu belirtti.

'DOĞUYA VE BATIYA TUTUNMAK KALICI CEVAP OLACAKTIR'

Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Yeniden Asya" açıklaması hakkındaysa dengeli bir yorum yapmayı tercih etti. Bahçeli şöyle konuştu:

Yeniden Asya açılımını önemsemekle birlikte doğuya ve batıya tutunmak, kalıcı cevap olacaktır. Erdemli, milli, Ankara vizyonuna sahip, Anadolu coğrafyasının 1000 yıllık jeopolitiğine bağlı kuşatmayı etkisiz hale getirecektir. Mütecaviz niyetlerin özünde Türk ve İslam değerlerine yönelik hınç, hırs ve öfke yatmaktadır. Medeniyetler arasında 9 asırdır süren boğuşma aleni bir şekilde varlığını göstermektedir. Bize göre bu tesadüfi olamaz. Şu anda dünya üzerinde 52 ülke ve bölgede kriz ve çatışmalar devam etmektedir. Bunların 34'ünde silahlı çatışmalar yaşanmaktadır.

MAHKEMELERE ‘AYM’YE UYMAYIN’ ÇAĞRISI

Bahçeli, AYM’nin ‘Barış Akademisyenleri’ ile ilgili verdiği hak ihlali’ kararına ilişkin “Sözde akademisyenlerin bildirisi ile devlet katliamcı gösterilmiştir. AYM, hak ihlali olduğunu açıklamıştır. Terör örgütüne destek veren akademisyenlerin neresinde hak ihlali vardır? Milletin, vatanın, devletin hakkı ne olacaktır? AYM’nin kararına ilk derece mahkemesinin riayet etmemesi adalet duygusu ile çelişmeyecektir.” dedi. MHP lideri, mahkemelerin AYM’nin kararına riyaet etmemesi gerektiğini söyleyerek “AYM’nin kararına ilk derece mahkemesinin riayet etmemesi adalet duygusu ile çelişmeyecektir.” ifadesini kullandı.

'GÜVENLİ BÖLGE YPG'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALDIR'

Bahçeli gündemdeki güvenli bölge konusunu değerlendirirken, Suriye'nin içinde 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölgenin yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacağını iddia etti ve "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir" dedi.