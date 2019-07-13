Bahçeli: Yeni hükümet sistemi değerli mutabakat ile sonlanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Söğüt'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini övmeye devam etti. Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacağız.Yeni hükümet sistemi ile ilgili doğan ihtiyaç değerli mutabakat ile sonlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini övmeye devam etti. Bahçeli, Cumhur İttifakı için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

'ESKİ SİSTEMİ İSTEYENLER İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR'

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacağız. Yeni bir hükümet sistemi ile ilgili doğan ihtiyaç değerli mutabakat ile sonlanmıştır. Ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Bu yeni sistemde belirsizlikte yer yoktur. Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu toprakların kazanımına uygun ve uyumludur. CHP'nin taşeron siyaseti alenileşmiştir. Kabahat ve kusurlarını yeni sisteme yükleyenler kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizdir. Cumhur var cumhuriyet yok diyenlerin şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı somutlanmıştır. Yıpratma taktikleri beyhudedir. Türkiye 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformu gerçekleştirmiştir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz" diye konuştu.