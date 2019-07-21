Bahçeli: Yaptırımlar bize vız gelir, günü geldiğinde F-35 yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını 'Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır' şeklinde yorumladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da yaptığı konuşmada parlamenter sistemin 15 Temmuz'da fiilen ömrünü doldurduğunu savundu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir." dedi.

Ülkenin gelişmesini, kalkınmasını, ilerlemesini istemeyenlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdiğini iddia eden MHP lideri "Aziz milletimiz istikbalini bu yeni hükümet sistemiyle tayin ve temin edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi varoluş gayemizin milli ve stratejik güvencesi, büyük Türkiye hedefinin hukuki ve ahlaki güç kaynağıdır." diye konuştu.

'YENİ SİSTEM'DEN GEZİ EYLEMCİLERİ VE FETÖ'CÜLER RAHATSIZ'

Bahçeli, "Gezi Parkı'nda üç-beş ağaç bahanesini kılıf yaparak organize ve geniş katılımlı toplumsal bir kalkışmayı provoke eden faillerin yeni sistemden rahatsız olduğunu" iddia etti ve "6-7 Ekim olaylarıyla isyanı deneyenlerin yeni sistemden şikayetçi olduğunu" savundu.

'KÖTÜ KOMŞU ADAMI EV SAHİBİ YAPAR'

Bahçeli "Yaptırımlar bize vız gelecektir. ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası, Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır" diye konuştu.