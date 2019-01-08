Bahçeli: Vatandaşlarımız ruhsal zorluk çekiyor, ruh sağlığı yasasına ihtiyaç var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Günümüzün karmaşıklaşan hayat şartlarında vatandaşlarımızın ruhsal olarak da zorluk çektiğini görüyoruz' dedi, ruh sağlığı yasası istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "ruh sağlığı yasası" talebini dile getirdi.

Günümüzün karmaşıklaşan hayat şartlarında vatandaşların ruhsal olarak zorluk çektiğini gördüklerini belirten Bahçeli, "Tüm bu sorunlarla şuurlu, programlı başa çıkabilmek için bir toplumsal sözleşmeye, ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gelişmiş toplumlarda bu yasanın bulunduğunu dile getiren Bahçeli, "Türkiye'de bu alanda bir boşluk vardır. Ruh sağlığı yasasını TBMM'den çıkarılmasını içtenlikle bekliyorum" diye konuştu.

"Şiddet vakaları, kadın cinayetleri, derin anlaşmazlıklar tehdit edici seviyededir. Ceren Damar evladımız, gözü dönmüş bir katil tarafından katledilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde de 4 kardeşimizin canına kıyılmıştı" diyen Bahçeli, "Son dönemlerde artan sosyal şiddet, toplumsal gerginlik bizi fazlasıyla kaygılandırmaktadır. 31 Mart seçimlerine yaklaştıkça ihtilaf ve anlaşmazlıklar alarm verici boyutlara çıkmıştır. Gizli ve gizemli eller devrededir. 2018'de suç ve şiddetin envai türüne şahitlik edilmişti" ifadelerini kullandı.