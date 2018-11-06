Bahçeli: Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısında

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır. Tablo hepimiz için alarm ve endişe vericidir" dedi. Bahçeli, 'Öğrenci Andı' konusunda Erdoğan'a tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Erdoğan'ın "Ben Türk'üm, Türkçü değilim. İslam, ırkçılığı reddeder. Bu metin ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir" sözlerine yanıt verdi.

Bahçeli, "Dövizin yükselişinden fiyatları artıranlar, inince geri almazlarsa kazandıkları her lira haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir. Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır. Tablo hepimiz için alarm ve endişe vericidir" dedi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, gündeme ilişin sorunları ele aldı. Bahçeli, "Maalesef trafikte kavga, iş yerinde kavga, evde kavga, siyasette kavga hakimdir. Uzlaşmaya kulak tıkayanlar, anlaşmaya mesafe koyanlar, tokalaşmak yerine sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal barış ve huzura kast edenlerdir. Çatık kaşlar, asık yüzler, sinirli suretler, hoşgörü ve merhamete duyarsız zihniyetler üzülerek belirtmek isterim ki giderek yaygınlaşmakta, gittikçe kalabalıklaşmaktadır. Bu tablo hepimiz için alarm ve endişe vericidir. Kadına şiddet vakaları, cinayet haberleri, taciz ve tecavüz fiilleri adeta sıradanlaşmıştır. Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır. Bunlar yetmiyormuş gibi hayat pahalılığı, geçim zorlukları, ekonomik sıkıntılar her insanımızı tehdit etmektedir. Konkordato ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır" şeklinde konuştu.

FABRİKA YANGINLARI

Bahçeli, son zamanlarda meydana gelen fabrika yangınlarına da değindi.

"Arkası önü mutlaka aydınlatılıp araştırılması gereken fabrika yangınları büyük soru işaretlerine neden olmaktadır" diyen Bahçeli, "Nedir bu yangınlar? Nasıl yorumlanmalıdır? Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar, hatta niye yakılır?" sorularını yöneltti. Bahçeli, "Fabrika yakmak, yanmasına müsaade etmek Türkiye’yi dinamitlemektir, ekonomik tetikçilere silah ve mühimmat vermektir. Yani sosyal ve ekonomik yıkıma hizmet etmektir. Türkiye ekonomisi içine çekildiği kur savaşından ağır hasar almıştır" diye konuştu.

'ENFLASYON CANAVARI BAŞINI KALDIRDI'

Dün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, rakamları herkesin gördüğünü ifade ederek, "Bir gerçek vardır ki, enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır. Merkez Bankası bu yılın başında enflasyonu yüzde 7,9 oranında öngörmüş, daha sonra yüzde 13,4 olarak revize etmişti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı" dedi.

ERDOĞAN'A ÖĞRENCİ ANDI TEPKİSİ

"Öğrenci Andı" ve Türkçülükle ilgili konuşan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde: