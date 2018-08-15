Bahçeli: Türkiye kur üzerinden kurcalanmak isteniyor

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Türkiye kur üzerinden kurcalanmak istenmektedir. Buna sessiz kalamayız" dedi.

Bahçeli “ABD kaynaklı husumet ablukasıyla karşı karşıya olduğumuzu net olarak görüyoruz. Döviz kurlarının ardına gizlenip, ülkemize kin ve nefret saçan mihrakların karanlık senaryolarına şahit oluyoruz. Türkiye kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak isteniyor. Buna sessiz kalamayız” dedi.

Bahçeli ABD Başkanı Trump için "ABD’nin Başkanlık koltuğunda halihazırda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır" ifadelerini kullandı. "Türkiye ABD arasında kurulan ortaklık ve ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır" diyen Bahçeli iki ülkenin ittifakı için "nice zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD kaynaklı husumet ablukasıyla karşı karşıya olduğumuzu net olarak görüyoruz. Döviz kurlarının ardına gizlenip, ülkemize kin ve nefret saçan mihrakların karalık senaryolarına şahit oluyoruz.

Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir. İnfial vericidir. Her bakımdan isyan ettiricidir. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak amacıyla harekete geçen odaklar spekülasyon silahını çekmişlerdir. Türkiye kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir. Buna tahammül edemeyiz, tepkisiz duramayız.

Bugünkü basın toplantısında, ülkemizin maruz kaldığı ekonomik, diplomatik ve siyasi tehditleri özet halinde değerlendirip partimizin tavrını bir kez daha aziz milletimizle paylaşacağım.

‘TÜRKİYE BİR YANDAN DA DOĞAL AFETLERLE UĞRAŞMAKTADIR’

Türkiye bir yanda ekonomik afetin içine çekilmek istenirken, diğer yanda doğal afetlerle de boğuşmaktadır. Sel ve yangın felaketleri elbette hepimizi derinden üzmüştür. Heder olan fındık üreticilerine gerekli desteğin verileceğini ümit ediyorum.

MÜTTEFİKLİK İLİŞKİSİ

Türkiye ABD arasında kurulan ortaklık ve ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır. İki ülkenin egemenlik hukukuna saygı çerçevesinde yürüttüğü ittifaklar nice zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir.

Türkiye politikalarını ve stratejik pozisyonunu belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye özen göstermiştir. Fakat aynı siyasi tutum ve ilkeli duruşu ABD yönetimlerinden göremediğimiz de hazin bir gerçektir. Ülkemiz on yıllarca ABD menşeili açık veya örtülü operasyonlara maruz kalmış, halen bununla da muhataptır.

‘ABD’NİN BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA SALDIRGAN BİR ŞAHIS VAR’

ABD’nin başkanlık koltuğunda halihazırda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Beyaz Saray yönetimi denge ve denetimden uzaklaşmıştır. Hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır. Hiçbir kuralı takmamaktadır. Başına buyruktur, dayatmacıdır, kabadır, kontrolsüzdür. Hezeyandan hezeyana koşmakta müttefikliği çiviye asmaktadır.

İnsanlığın huzur ve esenliğini yakından tehdit etmektedir. ABD Başkanı ve onun sağına soluna konuşlanmış para ve sermaye çeteleri Türkiye’nin ekonomi cephesini düşürmenin hedefine odaklanmıştır. Üzerimize doğrultulan döviz ve kur silahı buna işaret etmektedir. Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır. İki ülke arasındaki tarihi diyalogları twitter açıklamaları kanalı ile dinamitlere kilitlenmiştir.

‘TÜRKİYE OLAĞANDIŞI BİR SALDIRI ALTINDADIR’

Türkiye olağandışı bir saldırı altındadır. Bu saldırıların hedefinde Türk milleti yer almaktadır. Milli paramıza, milli ekonomimize saldırılar fren tutmaksızın devam etmektedir. Doymak ve kanmak bilmeyen bir ihtirasın pençesinde kıvranan Trump küresel sistemin çıban başı, küresel ekonominin istikrarsızlık odağı haline gelmiştir.

Döviz fiyatlarındaki yükselişin hiçbir ekonomik temeli, teorik izahı yoktur. Aransa bile bulunamayacaktır. Türkiye ekonomisinin zaaf ve açmazları varsa da bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir."

‘SİYONİST KOMPLO’

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye’yi teslim alacağını, geri adım attıracağını sanan evangelist siyonist komplo mutlaka bozgun yaşayacaktır. Trump’ın sabah akşam Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir.

‘BU PAPAZ NİYE BU KADAR MÜHİMDİR?’

Trump, evangelist bir papazın peşine düşmüştür. Bu papaz ki şaibelidir. PKK ve FETÖ ile bağlantıları sübut bulmuş bir şahıs ve suçludur. ABD yönetimi söz konusu papaz uğruna, bütün müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak, Türkiye ile köprüleri atacak bir duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Neden bu kadar ön plandadır? Nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan? ABD’yi gemileri yakmaya götüren asıl sebepler, ABD halkı ne zaman öğrenecektir? Bu kiralık şahsın karanlık irtibatları vardır ve bağımsız Türk mahkemelerinde hukuki süreç devam etmektedir.

‘PENSİLVANYA’DAKİ HAİN İADE EDİLİRSE PAPAZIN TESLİMİ DE GÜNDEME GELİR’

Tehditvari sözlere gerek yoktur. Fitneye de hiç lüzum yoktur. Eğer Pensilvanya’daki hain ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelecektir. İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylece konu kapanmış olacaktır.

'ABD YÖNETİMİ KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKMIŞTIR’

Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun önünde herkes eşittir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Trump ve çevresinin hevesleri beyhudedir. ABD yönetimi kalite ve karakterinin gereğini yapmaktadır. Trump ve sinsi yardımcısı Pence aşırı telaşlıdır. Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklarını patavatsızca dile getirmişlerdir. Yanlarına aldıkları ekonomik tetikçi alçaklarla Türkiye’nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamışlardır. ABD yönetimi stratejik ortaklığa ihanet etmiş, kendi ayağına kurşun sıkmıştır.

Ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel bunalım çıkartmışlardır. Bilhassa Kanada, Meksika, AB ülkeleriyle anlaşmazlığa düşmüş vahim bir ticaret savaşına tutuşmuştur. Çin ile ticari çatışmanın içine girmiştir. ABD Çin boğuşması, Trump yönetiminin açıkladığı ek gümrük vergileriyle kördüğüme dönüşmüştür."