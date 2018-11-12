Bahçeli 'size güvenip oy verdik' diyen seçmene kızdı: Bir daha duyarsam yasayı geri çekerim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '24 Haziran'da sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanlığına oy verdik' diyerek af düzenlemesini hatırlatan seçmenine kızdı.

Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada genel merkeze gelen MHP lideri Bahçeli, aracından inerek grubun yanına geldi.

Bu sırada Bahçeli'ye af düzenlemesi vaadini hatırlatan ve "24 Haziran'da sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanlığına oy verdik" diyen dernek üyesi, Bahçeli'nin "Bunun oyla alakası yok. İstersen verme. Biz oy için yapmıyoruz. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı geri çekerim" tepkisiyle karşılaştı.

İşte o anlar: