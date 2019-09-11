Bahçeli: Siyasette yeni partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK-MDK toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada 'Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK-MDK toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır. MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak" dedi.

Bahçeli'nin yazılı açıklamasının bir bölümü şu şekilde:

Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşip kurumsallaşması için üzerimize düşen her görev eksiksiz yerine getirilecektir. Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başkan şansı da olmayacaktır. Cumhur İttifakı’nı gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları kesinlikle tutmayacaktır. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, Türkiye’nin temel ve acil meseleleri ortak akıl ve ortak iradeyle çözüme kavuşturulacaktır. Bugün yapılan Milliyetçi Hareket Partisi MYK-MDK Toplantısı’nda yakın gelecekle ilgili beklentilerin altı çizilmiş, ağırlaşan ve karmaşıklaşan siyasi gündem ve konu başlıkları titizlikle ele alınmış, siyasi stratejilerimiz değerlendirilmiştir.