Bahçeli: Serok Ahmet seviyesizdir, kötürümdür, hayasızdır...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak 'Serok Ahmet' ifadesini kullanırken, 'Serok seviyesizdir, kötürümdür, nifak aşılamakla meşguldür. Bir zamanlar Kobani'yi selamlayan, PKK'ya, PYD'ye zeytin dalı uzatan Serok hangi yüzle konuşmaktadır? Bu ne cüret, bu ne cesarettir?' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP'nin MHP ile yaptığı ittifakı eleştirmesine yanıt verdi.

"Türkiye'nin bir dönemini karanlığa iten, doğuda başka batıda başka, güneyde başka kuzeyde başka konuşan Serok Ahmet'in partimize yönelik kendisi gibi düşük profilli ithamları aynen şahsına dönmüştür. Sabık Başbakan geçtiğimiz günlerde demiş ki 'MHP ile ittifakta Kürt oylarını kaybetme ihtimalimiz olduğu için Meclis'teki çoğunluğu kaybedeceğimizi Cumhurbaşkanına ilettim.' Bu dil bölücü bir dildir, bu ağız hayasızdır, hasmanedir, hezeyan içindedir" diyen Bahçeli, Davutoğlu'nu hedef aldığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Serok seviyesizdir, kötürümdür, nifak aşılamakla meşguldür. Bir zamanlar Kobani'yi selamlayan, PKK'ya, PYD'ye zeytin dalı uzatan Serok hangi yüzle konuşmaktadır? Bu ne cüret, bu ne cesarettir? Türkiye'nin başına onca belayı saran, dış politikada felaketten felakete savrulan, ucuz ve temelsiz siyasetle ülkemizi uçurumun kenarına kadar sürükleyen bu şahıs kime ne anlatmaktadır? Serok ve iş birlikçi çevreler, Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kulp takmak için ortam ve durum kollayan zavallılardır. Türk milleti bunları çok iyi tanımaktadır".