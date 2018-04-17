Bahçeli: Seçimler 26 Ağustos 2018'de yapılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi bu şartlarda mümkün değil' diyerek erken seçim mesajı verdi. 'Bu işi uzatmaya gerek yok' diyen Bahçeli, 'Bilinmelidir ki MHP takdir hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacak' ifadesini kullandı. Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için de 26 Ağustos 2018'i önerdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, erken seçim çağrısında bulundu.

"Bu işi uzatmaya gerek yok" diyen Bahçeli, "Bilinmelidir ki MHP takdir hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacak" ifadesini kullandı. Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için de 26 Ağustos 2018'i önerdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'daki yerel seçimden sonra Türkiye'nin hangi badirelere maruz kalacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirterek "Yerel seçimlerde yaşanması muhtemel kutuplaşmanın 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumdur. Bu riski kaynağında kesmek, demokrasinin ilkeleriyle ülkemizin ufkunu aydınlatmak amacımızdır. Önümüzde iki seçenek var. Ya Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için 3 Kasım 2019 beklenecek, ya da milli mecburiyetle ortaya çıkan gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi erkene çekilebilir. Bilinmelidir ki MHP, takdir hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacak, bu işi uzatmaya gerek yok" dedi.

Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarih de verdi, 26 Ağustos 2018'i önerdi.

Bahçeli'nin önerdiği tarihin İyi Parti başta olmak üzere siyasi partilerin bir bölümünün seçimlere katılımını engelleyebileceğine dikkat çekiliyor.

3 KASIM 2002'YE GİDEN YOLU DA BAHÇELİ AÇMIŞTI

3 Kasım 2002 seçimlerine giden yolu Bursa Kocayayla'daki Türkmen Kurultayı'ndaki sözleriyle Devlet Bahçeli açmıştı.

Bahçeli 6 Temmuz 2002 günü burada yaptığı konuşmada, “Gelin TBMM’yi 1 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağıralım. 3 Eylül’de erken seçim kararı alalım. Geçmiş dönemde olduğu gibi 60 günlük bir seçim takvimi içerisinde seçimleri yapalım ve seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleyelim” demişti.