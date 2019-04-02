Bahçeli seçim sonuçlarından memnun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin topladığı Başkanlık Divanı sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, sonuçlardan memnun olduklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık divanını topladı ve seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Toplantının ardından değerlendirmeleri aktaran MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, büyükşehir belediyelerinde hedeflerinin tutmadığını ancak alınan sonuçlardan memnun olduklarını, Cumhur İttifakının ilçe belediyelerinde üstünlüğünü koruduğunu dile getirdi. Kalaycı, “Milletimiz belediye başkanlığını CHP’ye vermiş olasa da kontrolü Cumhur İttifakına vermiş görünüyor.” dedi.

“Cumhur İttifakı ve MHP olarak stratejik hedeflere ulaştığımızı seçim sonuçları şu anki tabloyla gösteriyor” diyen Kalaycı, “MHP olarak sayın genel başkanımızın formüle ederek ortaya koyduğu hedefi yakalamış durumdayız” diye konuştu.

Önemli büyük şehirlerin kaybedilmiş olmasını da değerlendiren Kalaycı, “Büyük şehirleri kaybetmiş olsak da ilçe belediyelerine bakıldığında İstanbul’da da Ankara’da da Adana, Mersin, Antalya’da da Cumhur İttifakını ilçe belediyelerinde büyük bir üstünlük sağladığı ortada. 2014’te 173 belediye almıştık şuan 226. 53 ilave belediye kazandık. 3 büyükşehir 4 ilimiz vardı. Şuanda 1 büyük şehir 10 il olmak üzere 11 ilde belediye başkanı çıkarmış durumdayız. Bu anlamda da hedefimize ulaştığımız çok açık” dedi.

Kalaycı, İstanbul Ankara, Adan ve Mersin’nin kaybedilemesini ise “Büyükşehirlerin kaybedilmesinde birinci etken HDP’nin aday çıkarmış olması. Çıkarılan adayla ilgili olarak vatandaş tercih etmemiş olabilir. Ama ilçelerde cumhur İttifakına tam destek vermiş olması tabi ilginç” sözleriyle değerlendirdi.