Bahçeli: S-400’e FETÖ’cü alçaklar, PKK'lı caniler karşıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır, S-400’e PKK’lı caniler karşıdır, S-400’e küresel güçler karşıdır, S-400’e CHP, İP ve HDP karşıdır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türkiye’ye teslimatı başlayan S-400’ler ile ilgili konuşarak “S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır, S-400’e PKK’lı caniler karşıdır, S-400’e küresel güçler karşıdır, S-400’e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır" dedi.

'KÖHNEDİR, KİŞİLİKSİZDİR, KÖKSÜZDÜR...'

MHP lideri, "Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400’ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasından memnunuz” diye konuştu.