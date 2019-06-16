Bahçeli: Partimiz AK Parti'yle uyumlu dil kullanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da düzenlenen Hemşehri Dernekleri toplantısında yaptığı konuşmada "Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çabaları beyhudedir, emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız" diye konuştu.
Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 23 Haziran seçimlerinde bütün teşkilatlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için aktif bir şekilde sahada olacak, 'tam saha pres' yapacaklardır" diyerek, MHP'nin "AK Parti'yle uyumlu ve ahenkli bir dil" kullanacağını açıkladı.
MHP lideri, "Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız. Cumhur İttifakı'na gölge düşürme çabaları beyhudedir" dedi.