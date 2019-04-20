Bahçeli: Oy oranımız yüzde 18,81'dir, 1881 Atatürk'ün doğumudur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir, Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir, İstanbul Maltepe'de hakkımız yenmiştir. Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li İl Başkanları Buluşması'nda konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- İnsanımızın ümitlerine dokunacağız, herkese samimiyet ve şefkat göstereceğiz. Gücümüzü koltuktan değil karakterlerimizin asıl vasfından alacağız. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden , helalin yolundan asla savrulmayacağız. Meselelere stratejik bakacağız, biz bir söylüyorsak bin düşüneceğiz. Ayetlerimize sadık kalacağız. Zamanın dar kalıplarına sığmayacağız, mesai saatlerine sıkışıp kalmayacağız. Gelişmeler karşısında 'bana ne' değil 'bize ne düşer' diyeceğiz. Varsın birileri dedikodu yapsın biz işimize bakacağız.
- Belediye haksız haksız kazanç kapısı değildir. Belediye dar kadroculuk, beleşcilik, beş yıllık saltanat değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. İkbal düşkünü değil siyasi iffet düşkünü olmak lazımdır.
'MHP TUZAKLARI BOZA BOZA BUGÜNLERE GELMİŞTİR'
- Şehirlerinin emanetini üstelenen arkadaşlarımın bu hususlara azami değer göstereceğine içtenlikle inanıyorum. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye çok değerli bir destek vermiştir. Milletimizin güvenini sarsamaz, hayal kırıklığına uğratamayız. MHP tuzakları boza boza bu günlere gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, manşetleri yene yene adeta düştüğü yerden dev gibi doğrulara başarıya imza atmıştır. BU başarının altında hepinizin imzası vardır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İman varsa imkân vardır dedik. Kenetlendik ve mücadelenin gerekenlerini beraberce gerçekleştirdik. Sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.
'İFTİRA SAHİPLERİNİ İMAN DOLU NEFESİMİZLE DEVİRDİK'
- Toparlanamaz demişlerdi, iftira sahiplerini iman dolu nefesimizle devirdik. Bununla yetinmeyeceğiz. Aldığımız sonuçlar bize yeter demeyeceğiz. 31 Mart'ta 1 büyükşehir 10 il, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere toplan 235 belediye başkanlığını kazanmamız bir başarıdır. Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir, Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir, İstanbul Maltepe'de hakkımız yenmiştir.
- Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur
'TÜRK İSLAM ÜLKÜSÜNÜN HEDEFLERİYLE BİLENDİK'
- Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden sevdik. Vurgun yemedik dur durak demedik. Milli bekamıza başımızı koyduk. Türk İslam ülküsünün hedefleriyle bilendik. Taş göz üstüne dedik, hiç sızlanmadık, sitem etmedik. Gün geldi mağduriyet, mahkumiyet dedik, seve seve katlandık, ne yapalım kaderimiz budur dedik için için ağladık.
- İnsanı anlamlı kılan, yaratılışından öte toplum içinde yaşıyor olasıdır. Gaye varsa hayat anlam kazanacaktır. Gideceği yeri bilmek ancak geride kalanı özümsemekten, bugünü anlamaktan, geleceği planlamaktan geçecektir. Geçmiş, bugün ve gelecek bunlardan birinin eksikliği mesafelerin uzamasına, hedeften uzaklaşmaya neden olacaktır.
- Ekrem İmamoğlu, terörist Demirtaş'a methiyeler düzmekte, Ermesinden Rumuna selam göndermektedir.