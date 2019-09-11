Bahçeli neden 'baston' olduğunu açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nda olmalarının ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğinin nedenini açıklarken 'Sayın Cumhurbaşkanı’nın düşmesi, milletin devletin düşmesi anlamına geldiği için yanındayım' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nda olmalarının ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğinin nedenini açıklarken “Sayın Cumhurbaşkanı’nın düşmesi, milletin devletin düşmesi anlamına geldiği için yanındayım” dedi.

Türkiye gazetesinden Hadi Özışık, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret ederek yaptığı görüşmeden bazı bölümleri köşesinde aktardı. Özışık’ın “Size bir vereceğim!” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

“Sayın Bahçeli’nin görüşmede altını özellikle çizdiği bazı hususlar vardı. Bu hususlardan bazılarını sizinle paylaşmam doğru olmaz. Ama gördüğüm ve anladığım şu ki…

Bedeli ne olursa olsun, Erdoğan’ı yalnızlığa terk etmek gibi bir düşüncesi yok MHP liderinin. “Geçmişte AK Parti hakkında ne demişsem arkasındayım ama Erdoğan’ın yalnızlığını ayrı bir yere koyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın düşmesi, milletin devletin düşmesi anlamına geldiği için yanındayım” diyor. Cumhurbaşkanının elini güçlü kılmak için hiçbir makam talebinde bulunmadıklarını söylüyor. “Bırakın üst makamları, bir üniversiteye hoca atanması, bir yere müdür atanması konusunda dahi Cumhurbaşkanı’na en ufak bir talebimiz olmadı ve olmayacak” diyor.”