Bahçeli: NATO başta olmak üzere tek taraflı tüm anlaşmalar sorgulanmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli dünyanın gizli gündeminin İstanbul seçimleri olduğunu, Türkiye'nin S-400'lerle ilgili kararının kesin olduğunu ve konunun kapandığını, NATO başta olmak üzere tüm uluslararası oluşumlarla olan bağın derhal sorgulanması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhtarla buluşma toplantısında konuştu. "Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir" diyen Bahçeli, S-400 konusuna ilişkin de "Türkiye NATO üyeliği başta olmak üzere tüm uluslararası oluşumlarla bağını derhal sorgulamalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'YE S-400 YANITI: KİMDEN HANGİ SİLAHI ALACAĞIMIZIN KARARINI YALNIZCA BİR VERİRİZ

Bahçeli, ''ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı derinleşirken günden güne boyut değiştiriyor. Müttefiklik, kırılma noktasına kadar gelmiş bulunuyor. Şunu herkesin bilmesinde yarar vardır. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Bu konuda kuşkusu olan varsa ya cahil ya işbirlikçidir. Kimden hangi silahı alacağımızın kararını yalnızca ve yegane olarak biz veririz'' dedi.

"6 Haziran 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanımıza gönderdiği, ardından da sızdırılan lekeli mektubu gündemin en önemli konusudur. Bu mektup maksatlıdır. Üslubun sorunlu olması bir yana, mektup içeriğinin hayal kırıklığı olması şöyle dursun, tam bir akıl tutulması, tam bir ahlak tükenişidir. ABD'nin mektupçu bakan vekili diyor ki; Rusya'dan S-400 alırsanız ağır sonuçlarına katlanırsınız. Devamla ABD ve NATO ile işbirliğinin aksayacağını yani tıkanacağını nezaketsiz, saygısız, sert bir yaklaşımla dile getiriyor. Bu dil emperyalist ve zorba bir dildir. Küçümseyici, yok sayıcı bir dildir. Bu dile orta çağda bile tesadüf etmek imkansızdır. ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu mektuba verilecek en kalıcı cevap, buruşturulup iadeli taahhütlü gerisin geriye göndermektir. Beşinci nesil F-35 savaş uçağı üretim zincirinin içinde yer alan Türkiye'yi milli güvenliğini temin etmek amacıyla ortaya koyduğu siyasi tercihinden dolayı yaptırım tehdidiyle kuşatmaya alma niyeti düşmancadır.

NATO ABD'nin arka bahçesi, oyuncağı değildir. Eğer böyle değilse Türkiye bağlantılarını sorgulamalıdır. Kovboyların bildiği varsa oğuz neslinin de kahramanca ya istiklal ya ölüm diyecek bir inanmışlığı vardır. Milli sabrımızı zorlamanın sonuçları ağır olacaktır. Kindar kalemle yazılan mektuptan anlamayız. ABD'nin vesayeti neyse asla tahammül edemeyiz." şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE S-400'Ü ALACAK VE KONUŞLANDIRACAK. KONU KAPANMIŞTIR'

Bahçeli sözlerine "F-35'i vermeyiz diyenler günü geldiğinde bir Türk mucizesiyle inşallah tanışacaklar. Milli silah ve uçakların da tamamıyla kendi imkan, zeka ve bilgimizle yapıldığını göreceklerdir. Bu kabiliyet bizde vardır. Bu yetenek, yeterlilik milletimizde hakimdir. Türkiye S-400'ü alacak ve konuşlandıracak. Bu konu kapanmıştır" diyerek devam etti.

YSK'nın seçim yenileme kararını çok isabetli bulduklarını da tekrar ettiği konuşmasında, 'Attığınız mitil nerede' diyenler, paçası tutuşan tir tir titreyen gafillerdir. MHP İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir. Üç hilal İstanbul'un her yanındadır. Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran'da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı adayı sayın Binali Yıldırım Bey'e verileceğini göstermektedir. CHP'nin çarpık ve mahsurlu siyaseti iniş halindedir. Süreç içinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmış, zilletin foyası ortaya çıkmıştır. Maskeleri düşüyor, gizli gündemleri bir bir deşifre oluyor" dedi.