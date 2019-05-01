Bahçeli kurcalamaya devam ediyor: Yenilenmesinden yanayız

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, seçimlerin yenilenmesi talebini yineledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Başkanlığı üzerinde sis perdesi, şaibe örtüsü henüz kaldırılabilmiş değil. YSK'nın kararı uzadıkça spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı anlaşmazlıklar çığırından çıkmaktadır. YSK'nın haklı ve meşru itirazları hukuka uyguna şekilde değerlendirmesi millî beklentidir. MHP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinde yanadır. MHP, YSK'nın kararına maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir" dedi.

"Türkiye ittifakı" hakkında konuşan Bahçeli, "Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. MHP'nin temel terci Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılmasından yanadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız. 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı Türkiye'yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "MHP’ye küstahça eyalet hatırlatması yapan, Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler arasına nifak sokmak için mücadele eden dönek ve köksüzlerin FETÖ ve PKK’yla aynı kareye girmeleri rezalettir, hezimettir" dedi.

Bahçeli "Almanya eski Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne heyecanla, mal bulmuşu mağribi gibi gerçekleştirdiği zamanlama itibariyle manidar ziyareti, ilişki ve irtibatlar hakkında sağduyulu her insanımıza ipucu vermektedir" ifadelerini kullandı.