Bahçeli Konya'da boş salona konuştu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Konya'da salon toplantısı düzenledi. Bahçeli, AKP'nin kalelerinden olan Konya'da boş salona konuştu.

24 Haziran seçimleri için ittifak yapan MHP ve AKP arasındaki gerginlik sürüyor. AKP'lilerin "MHP'ye oy vermeyin" çağrısı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AKP vekillerine "Fitne çıkarmayın" çıkışı sahalara da yansımış görünüyor.

Yeni Çağ'ın haberine göre AKP'nin kalelerinden olan Konya'da salon toplantısı düzenleyen Devlet Bahçeli boş salona konuştu.

Salonun dolması için 14.00’da başlaması gereken program geciktirildi. Ancak buna rağmen salon boş kaldı. Bazı televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanan programda salonun geneli televizyonlara yansıtılmadı.