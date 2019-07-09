Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun suyu ısınıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine övgüler düzerken Erdoğan'ın tarafsız Cumhurbaşkanı olmadığını kabul etti. CHP'yi hedef alan Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu'nun suyunun ısındığı' yorumunda bulundu..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşmasının büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ayırdı. Bahçeli CHP'yi hedef aldığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun "suyunun ısındığını" yorumunda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaş tarafından sevilmiş ve benimsenmiş olduğunu ileri süren Bahçeli, konuşmasının devamında "Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir koldan örüyor" sözlerini sarf etti.

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin olarak Bahçeli, "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından dolayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- ''15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün habis sonuçlarıyla hâlâ meşgulüz".

'KILIÇDAROĞLU BİZE TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI GÖSTERSİN'

- "Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Yani partisiyle bağı kesilmeliymiş. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa, Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin? Devlet demek hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Bununla birlikte taşıdığı ve işgal ettiği makam ve mevki ne olursa olsun her devlet ve siyaset adamı hukuka uymakla mükelleftir."

'CHP'NİN TAKOZ KOYMA HEVESLERİ TERS TEPECEKTİR'

- "Herkes iyi bilmelidir ki, bu toplumda, bu millette, bu ülkede küslük, dargınlık, kırgınlık olmadığı için barış ve barıştırma söylemleri tehlikelidir, fitneyi selamlamaktır."

- "Yeni sistem olmuştur. Yeni sistemin siyaset ve stratejisi el birliğiyle, güç birliğiyle Türk milletinin tamamını kucaklayacaktır. CHP’nin takoz koyma hevesleri ters tepecektir."

'KEMAL DERVİŞ'İN EMİR ERİ GİBİ ÇALIŞAN CHP'Lİ MALUM İSİM'

- "Bir dönem Kemal Derviş’in emir eri gibi çalışan CHP’li malum ismin, Merkez Bankası’ndaki görev değişiminin bedeli ağır olacak demesi kendisi ve bürokratik mazisi gibi kara mizahtır. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı’nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından olayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir. Fiyat istikrarı konusunda sorunlar varsa, enflasyonla mücadele tekliyorsa Banka kendisini gözden geçirmek, politika enstrümanlarını ve ekonomik müdahale araçlarını sorgulamak durumundadır."

'CHP'NİN GANİMET AVINA ÇIKMASI ART NİYETLİLİKTİR'

- "CHP’nin ganimet avına çıkması art niyetliliktir.''