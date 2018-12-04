Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın, biz de gericiyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye’nin demokratları yalnız bırakılmamalıdır' yazısına tepki göstererek, 'Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın, biz de gericiyiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde “Türkiye’nin demokratları yalnız bırakılmamalıdır” başlığıyla yayımlanan makalesine tepki gösterdi.

Bahçeli,"Kılıçdaroğlu neyin demokrasisinden bahsediyor?" ifadesini kullandı.

'BİZ DE GERİCİYİZ'

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın, biz de gericiyiz. Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir."

'TÜRKİYE-ABD MÜTTEFİKTİR'

"İnsanlık ortak akılda buluşmazsa artan risk ve tehlikeler beşeriyete öğüterek yutacaktır. Bu sürecin kazananı küçük bir elit tabaka olacaktır. Bu şartlar altında 13. G-20 Zirvesi Arjantin'de toplanmıştır. Adil ve sürdürülebilir gelecek temasıyla toplanan G-20 Zirvesi'ne Türkiye damga vurmuştur. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin devam etmeyeceğine vurgu yapması çok önemlidir. Biz bu düşüncelere aynen iştirak ediyoruz. Fırat'ın doğusu, Kaşıkçı cinayeti takdir edilecek bir duruştur.

Türkiye-ABD müttefiktir. Ancak ABD müttefiklik hukukuna duyarsızdır. Türkiye sınırının hemen dibinde Suriye'nin kuzey doğusunda gözlem noktaları tam bir rezalettir. ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir. Gözlem noktalarının kurulmasının amacı, Türkiye'yi izlemek, perdelemektir. Bunun adı terör ajanlığıdır, terörist seviciliğidir. Ok yaydan çıkmıştır. Gözlem noktalarından Türkiye'yi izleyen ABD derin bir çukurdadır. Bu devletin sabrı bir taşarsa herkes kaçacak delik arayacaktır. Gözlem noktalarını finanse edecek Suudi Arabistan, Allah'tan korkuyorsa önce işlediği vahşi cinayetin bedelini ödesin. Kılıç dansıyla belki bu günler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri muhatabına onur sağlamaz, şeref katmaz. Gerek Suudi Arabistan'ın gerekse Birleşik Arap Emirliklerinin 15 Temmuz'a nasıl baktıkları sır değildir. Şimdi de ABD'nin gözüne girebilmek için terör örgütlerine destek vermeleri alçaklıktır, kepazeliktir."