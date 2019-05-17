Bahçeli karar değiştirdi, Erdoğan’ın 19 Mayıs kutlamasına katılacak

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ın 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenleyeceği kutlamalara katılacağı açıklandı. Daha önce Bahçeli’nin Ankara’daki kutlamalara katılacağı bildirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce katılmayacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’da düzenleyeceği 19 Mayıs kutlamalarına katılacağı açıklandı.

MHP’den yapılan açıklamada “19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun Valiliği tarafından gönderilen davete Sayın Genel Başkanımız, bugün Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak’ı arayarak cevap vermiş ve katılacağını söylemiştir” denildi.

Cumhurbaşkanlığı’nca 19 Mayıs’ın 100. yıldönümünde Samsun’da düzenlenecek programa Erdoğan CHP, MHP, İYİP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’ni davet etmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davete katılacağı açıklanmıştı.

MHP’den daha önce yapılan açıklamada Bahçeli’nin Ankara’daki kutlamalara katılacağı bildirilmişti.

İYİP’ten bugün yapılan açıklamada ise programın "siyasi iktidarın bir gösterisi gibi" planlandığı ve programın davetinin kısa bir süre önce yapılmasının "devlet geleneğiyle örtüşmediği" bildirilerek Meral Akşener’in programa katılmayacağı belirtilmişti.

Vatan Partisi programa katılacağını açıklarken Saadet Partisi’nden henüz bir açıklama yapılmadı.